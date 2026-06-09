النشاط العلمي في معهد الليزر مستمر بعد العدوان الغاشم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمود رضا آقاميري، رئيس جامعة شهيد بهشتي، قال في حديثه حول تأثير الهجمات الأخيرة على مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي للجامعة، وخاصة معهد الليزر: "خلال حرب رمضان، تعرض جزء من مختبر الليزر وجزء آخر من مجمع شهيد عباسبور للقصف. ولسوء الحظ، فقدنا تقريباً حوالي 90% من المعدات التي كانت لدينا في كلا المركزين".

وأضاف آقاميري: "على الرغم من أن عمليات التدمير التي حدثت تركت آثاراً واضحة على البنى التحتية، وفقدت بعض المعدات البحثية الحساسة، إلا أن هذه الأضرار لم تمنع استمرار الأنشطة العلمية".

وتابع رئيس جامعة شهيد بهشتي: "مع الاستبدال السريع للمختبرات في أماكن جديدة، تستمر وتيرة الأنشطة العلمية والتكنولوجية للجامعة، وخاصة في معهد الليزر، وبقوة".

وأشار آقاميري إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الجامعة، قائلاً: "بعد وقوع الأضرار، تم نقل الكليات والمختبرات بسرعة إلى أماكن بديلة للحفاظ على استمرارية التجارب والعمليات البحثية قدر الإمكان. على الرغم من أن استبدال المعدات المتضررة يتطلب وقتاً، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر سلباً على عزيمة الباحثين والمسار العام للأنشطة العلمية".

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