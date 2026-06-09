بقائي: الهجوم بالطائرات المسيرة على مطار الكويت كان "عملية علم زائف" لبيع منظومة أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أرفق في منشور على منصة إكس، صورة للخبر المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بيع منظومة مضادة للطائرات المسيّرة بقيمة مليار دولار إلى الكويت وكتب: لقد اكتملت قطع الأحجية بسرعة كبيرة، واستقر كل جزء في مكانه!

وأضاف، ففي البداية نفّذوا عملية راية زائفة مستخدمين طائرة مسيّرة مستنسخة من طراز «لوكاس» لمهاجمة مطار الكويت، ثم اتخذوا من ذلك ذريعة لبيع منظومة الدفاع الجوي المضادة للمسيّرات التابعة لشركة «باووروس»، بحجة الدفاع في مواجهة الهجمات الإيرانية المزعومة! يا لها من صفقة مربحة!