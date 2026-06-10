العميد شكارجي: لن نتردد أبداً في مواجهة نظام الهيمنة العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ابوالفضل شكارجي صرح عصر اليوم الاربعاء على هامش مراسم إحياء ذكرى القادة الشهداء الذين قضوا نحبهم في حرب الـ 12 يوما، في إشارة إلى التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي، قائلاً: أولاً، كل تهديد أطلقه ترامب، قوبل بصفعة قوية تلقاها منا، وقد أثبتنا ذلك.

وأضاف: منذ 13 يونيو من العام الماضي وهو ذكرى استشهاد هؤلاء القادة، نقوم بالرد على أي تهديد بما يناسبه، برد أشد وأقوى وأقسى من ذي قبل.

وأكد كبير متحدثي القوات المسلحة الايرانية: لن نتردد أبداً في مواجهة نظام الهيمنة العالم وهذه الشياطين، ولا سيما ترامب الملعون ونتنياهو الخبيث.

وتابع العميد شكارجي: لا داعي لأي قلق، والحمد لله نحن برعاية الله وعنايته.

واختتم قائلاً: لقد عقدنا العزم على الحاق الهزيمة بالعدو، وسننتصر عليه بإذن الله.