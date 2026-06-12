عودة 76% من الحجاج الإيرانيين إلى البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قاعدة المعلومات الإعلامية للحج والزيارة، أنه تم اليوم تسيير 13 رحلة جوية من مطار جدة إلى إيران، نقلت ما مجموعه 3 آلاف و111 زائراً إلى الوطن.

ومنذ بدء عمليات العودة في 1 يونيو 2026 وحتى نهاية الليلة، تم تنفيذ 98 رحلة جوية لنقل الحجاج الإيرانيين، وعاد إلى البلاد أكثر من 22 ألفًا و500 زائر، وهو ما يعادل حوالي 76% من إجمالي الحجاج الإيرانيين.

لا تزال عمليات عودة الزائرين مستمرة وفقاً للخطة والجدول الزمني المحددين، ويؤكد مسؤولو غرفة عمليات الحج على استمرار تقديم الخدمات ونقل الزائرين بشكل آمن ومنظم حتى انتهاء هذه العملية.

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