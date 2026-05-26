بزشكيان يثمّن الجهود الدبلوماسية لسلطنة عمان لترسيخ استقرار المنطقة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، قدّم تهانيه الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واصفاً هذه المناسبة الكبرى بأنها رمز بارز لوحدة وتضامن الأمة الإسلامية.

وأشار الرئيس بزشكيان في هذا الاتصال إلى مناسك الحج بوصفها شعيرة تقرّب قلوب المسلمين من بعضها، معرباً عن أمله في أن تؤدي بركات هذه الوحدة الدينية، على المستوى العملي أيضاً، إلى تعزيز التماسك وتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية لمعالجة قضايا العالم الإسلامي وتأمين مصالح الشعوب المسلمة.

كما أشاد بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان، في الماضي والحاضر، لترسيخ الاستقرار الإقليمي، مؤكداً المكانة الخاصة التي تحظى بها السلطنة في سياسة الجوار الإيرانية.

وفي جزء آخر من هذا الاتصال، تمنى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصحة والسعادة والرفعة لسلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة والصديقة، معرباً عن أمله في أن يستضيف سلطان عُمان قريباً في طهران لإجراء مباحثات معمقة حول سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

من جانبه، هنأ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال هذا الاتصال، رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الإيراني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلاً: إن الحفاظ على الوحدة وتعزيز التضامن بين المسلمين يمثلان تطلعاً دائماً لسلطنة عُمان، وسنواصل مشاوراتنا البنّاءة مع جميع الأطراف في سبيل ترسيخ أمن المنطقة.

كما رحّب سلطان عُمان بالدعوة الموجهة له من الرئيس بزشكيان لزيارة طهران، معرباً عن أمله في أن تتاح الفرصة لعقد لقاء مباشر في المستقبل القريب، بما يفتح فصلاً جديداً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين.