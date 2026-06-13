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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٠١ م

مصارعان ايرانيان يتصدران التصنيف العالمي للمصارعة الحرة

مصارعان ايرانيان يتصدران التصنيف العالمي للمصارعة الحرة

تصدر المصارع الايراني "رحمان عموزاد خليلي" التصنيف العالمي لوزن 65 كغم بالمصارعة الحرة، فيما حل المصارع الایرانی الآخر "أمير حسين زارع"، في المركز الثاني عالمياً لوزن 125 كغم، وذلك ضمن التحديث الأخير لتصنيفات الاتحاد الدولي للمصارعة لفئات الأوزان العشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن احدث تصنيف لأفضل المصارعين في العالم بعد اختتام منافسات بطولة التصنيف العالمي للمصارعة الحرة و الرومانية التي احتضنتها أولان باتور عاصمة منغوليا.
وشهد التصنيف الجديد ارتقاء للمصارع الإيراني "رحمان عموزاد خليلي"، الذي خطف المركز الأول عالمياً في وزن 65 كغم للمصالرعة الحرة، وذلك عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في المنافسات الأخيرة.

واحتل المصارع الإيراني "أمير حسين زارع" المركز الثاني عالمياً في وزن 125 كغم للمصارعة الحرة في هذا التصنیف، بينما جاء مواطنه كامران قاسم بور في المركز الثالث عالمياً في وزن 86 كغم.

وفي المصارعة الرومانية، أدرج الاتحاد الدولي للمصارعة اسم المصارع الإيراني "محمد هادي ساروي" في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل المصارعين في فئة وزن 97 كغم، تتويجاً لأدائه المتميز في البطولات الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971539
جواد ماستری فراهانی

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