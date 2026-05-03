٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٥ م

ناعياً بطل المصارعة الإيراني؛

بقائي: ما يُخلّد في إيران ليس البطولة، بل "الفتوة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن رحيل عبد الله موحد يذكّر بسمة خاصة للحضارة والثقافة الإيرانية، مضيفاً: "ما يخلّد في إيران ليس فقط البطولة، بل الفتوة (أي البطولة المقرونة بروح الشهامة والنخوة)".

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في رسالة نعى فيها أسطورة المصارعة الإيرانية الراحل "عبد الله موحد"، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "إن رحيل عبد الله موحد، أسطورة المصارعة الحاصل على خمس ذهبيات عالمية وذهبية أولمبية، يذكّر بسمة خاصة للحضارة والثقافة الإيرانية؛ ففي إيران، ما يخلّد ليس فقط البطولة، بل الفتوة. لقد خلّد "موحد" نفسه في الذاكرة الجمعية للإيرانيين ليس فقط بميدالياته، بل بنخوته الوطنية وإخلاصه للوطن – حتى عندما كان خارج إيران. أتقدم بخالص تعازي إلى الوسط الرياضي والشعب الإيراني بوفاته".

