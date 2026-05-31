منتخب الناشئين الايرانيين للمصارعة الحرة يتوج ببطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيمت بطولة آسيا للناشئين بالمصارعة الحرة في مدينة دانانغ الفيتنامية يومي السبت والاحد، وفاز المنتخب الإيراني باللقب محرزًا 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

حصد الذهب لايران كل من مهدي دميرجلي في وزن 45 كغم، وبنيامين آشفته في وزن 51 كغم، وآرمان إلهي في وزن 55 كغم، وأمير علي فراستي في وزن 80 كغم.

وفاز بالميدالية الفضية كل من أمير علي راغب في وزن 48 كغم، وأمير حسين إسماعيل في وزن 110 كغم، فيما نال الميدالية البرونزية كل من محمد طه غنجة في وزن 60 كغم، وأمير عباس لطفي نجاد في وزن 65 كغم.

وفيما يلي ترتيب الفرق في هذه البطولة: 1- إيران 178 نقطة 2- اليابان 165 نقطة 3- الهند 153 نقطة 4- أوزبكستان 148 نقطة 5- كازاخستان 133 نقطة 6-قيرغيزستان 69 نقطة 7- طاجيكستان 62 نقطة 8- تركمانستان 57 نقطة 9- منغوليا 57 نقطة 10- كوريا الجنوبية 38 نقطة.

وكان منتخب إيران للناشئين في المصارعة الرومانية قد توج ايضا ببطولة آسيا التي جرت الاسبوع الماضي في فيتنام.