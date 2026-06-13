  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٣٦ م

بزشكيان في ذكرى حرب الـ12 يوم: هذه الحرب أثبتت الوحدة الوطنية للإيرانيين

بزشكيان في ذكرى حرب الـ12 يوم: هذه الحرب أثبتت الوحدة الوطنية للإيرانيين

ثمن رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" صمود الشعب الإيراني وصبرهم في مواجهة المشاكل والضغوط الاقتصادية؛ قائلا: إن الحكومة، رغم القيود والصعوبات الكبيرة خلال العام الماضي، سعت إلى الوقوف إلى جانب المواطنين وتقديم حلول للتحديات التي تواجه البلاد.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس "بزشكيان" بمناسبة الذكرى الأولى للحرب الـ 12 يوما المفروضة وإحياء ذكرى شهدائها حيث أشار إلى الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني عند بدء هذه الحرب؛ مؤكدا أن العدو كان يعتقد أن استهداف القادة العسكريين البارزين والعلماء النوويين وضرب البنى التحتية والمناطق السكنية يمكن أن يضعف إرادة الشعب الإيراني، إلا أن صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل هذه الأهداف.

واعتبر رئيس الجمهورية أن الحرب الـ 12 يوما المفروضة رمز للوحدة الوطنية؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني، بكل توجهاته وشرائحه، وقف صفا واحدا في الدفاع عن البلاد وشدد على أن الحكومة خلال العام الماضي، ورغم القيود والتحديات، عملت على الوقوف إلى جانب الشعب والسعي لإيجاد حلول لمشاكل البلاد.

وأشار الرئيس "بزشكيان" إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بشأن ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية واستمرار اليقظة العامة؛ معتبرا أن هذه العوامل من أهم متطلبات تجاوز التحديات المقبلة وأعرب عن أمله في أن تواصل إيران مسار التقدم والازدهار بالاعتماد على التلاحم الوطني، وكفاءة الشباب، ورأس المال الاجتماعي.

رمز الخبر 1971548

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات