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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٥١ م

بزشکیان: سیتم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة

بزشکیان: سیتم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة

قال الرئيس بزشكيان تم التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بالتنسيق، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء على هامش المؤتمر الوطني "الحوكمة التعاونية" الذي حضره المحافظون ورؤساء البلديات ، قال مسعود بزشكيان بشأن الخطوات التي اتُخذت أمس لتوقيع تفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة: تم ذلك بالتنسيق، وتمت الموافقة على توقيع هذه العملية يوم الجمعة.

وأكد الرئيس على تفويض الصلاحيات للمحافظين، قائلاً: إن الإدارة السليمة للوضع الحربي تعود إلى تفويض الصلاحيات للمحافظين.

وعند سؤاله عن سبب عدم وجود أي احتجاج على إدارة البلاد خلال الحرب، قال: لقد تحقق ذلك بفضل الإجراءات والجهود التي بذلها الحكام والمحافظون. لقد ساعد الجميع، وبينما اعتقد العدو أن البلاد ستنهار خلال الحرب وأن السوق والنظام ستنهار، تمت إدارة الموقف بشكل جيد ولم يحدث ذلك.

رمز الخبر 1971596
محمدرضا غفاری

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