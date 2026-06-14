سبب إصرار ترامب على توقيع الاتفاق مع إيران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُصرّ على توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، الأحد، لأنه يتزامن مع عيد ميلاده الثمانين.

ويرى المحللون، وفقاً لهذا التقرير، أن خطوة ترامب تتماشى مع سياسته في تحقيق الإنجازات ونسبها لنفسه.

من جهة أخرى، لا تنوي طهران منح ترامب هذا الإنجاز الرمزي، إذ صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتوقيع الاتفاق باسمه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس: "أعلن الجانب الأمريكي مراراً وتكراراً أن الاتفاق سيُنجز اليوم أو غداً، إلا أن هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولة لخلق مساحة وترويج روايات معينة، وليست تعبيراً عن الواقع". لذا، ينبغي اعتبار هذه التصريحات جزءًا من عملياتهم النفسية، لا أساسًا موثوقًا للمعلومات والتحليل.

وأكد بقائي على شفافية الآلية الرسمية للمفاوضات، قائلاً: "مهمة المفاوضات واضحة؛ وبالتالي، فإن الروايات التي تتحدث عن وجود قنوات غير رسمية أو أفراد مجهولين في الحكومة للحوار لا يمكن أن تكون أساسًا موثوقًا لتقييم العملية الدبلوماسية."