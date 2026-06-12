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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:٠١ م

وسيلة إعلام صهيونية: إيران لم تقدم أي تنازلات حتى الآن

وسيلة إعلام صهيونية: إيران لم تقدم أي تنازلات حتى الآن

أفادت قناة "آي 24 نيوز" التابعة للكيان الصهيوني، في تقرير لها، بأن تصريحات ترامب بشأن التوافق مع إيران كانت غير متوقعة، معترفة بأن إيران لم تقدم أي تنازلات حقيقية في المفاوضات حتى الآن.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة الإسرائيلية ذكرت أن تصريحات ترامب، وكذلك الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إيران، كانت مفاجئة. وأضافت أن "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن إيران قدمت تنازلات حقيقية في المفاوضات".

كما نقلت القناة عن حاييم رامون، الوزير الإسرائيلي الأسبق، قوله: "إن التوافق بين واشنطن وطهران سيء ويضر بإسرائيل، وله أيضاً تداعيات على المصير السياسي لنتنياهو".

أما إيال زيسر، الباحث الإسرائيلي، فكتب في تدوينة ساخرة موجهة لنتنياهو: "هل نحن مجرد مرتزقة نُرسل لقصف الأهداف وتحمل وابل الصواريخ عند الحاجة، ثم نُترك جانباً عندما لا تكون هناك حاجة إلينا؟"

/انتهى/

رمز الخبر 1971524

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