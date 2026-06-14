وهم "إسرائيل الكبرى" ومخاطره على المنطقة

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: يبذل قادة الكيان الصهيوني جهودًا حثيثة هذه الأيام لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى". ورغم أن هذا المشروع قد شهد بعض التغييرات منذ طرحه من قِبل رئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز، إلا أنه لا يزال يحمل بعض القواسم المشتركة. فقد استند مشروع "إسرائيل الكبرى" منذ البداية إلى مشاركة أمريكا في تأسيس إسرائيل الكبرى، باعتبارها الركيزة الأساسية لوجودها في الشرق الأوسط الجديد.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الرأي اليوم، في معرض حديثها عن آثار هذه الخطة على التطورات الإقليمية، إلى أنه لا شك في أن تغيير خرائط المنطقة سيؤدي إلى آثار على مصر ودول أخرى في العالمين العربي والإسلامي. إذا نُفذت هذه الخطة، ستدفع الدول الإسلامية ثمن ميل بعض حكامها إلى مطامع الكيان الصهيوني. في الوضع الراهن، تعتقد واشنطن أنها نجحت في السيطرة على معظم الدول العربية لصالح المشروع الصهيوني، بينما يتعارض تقدم هذه الخطة في مختلف جوانبها مع مصالح الدول الإسلامية.

عوامل تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى

يسعى مشروع "إسرائيل الكبرى" الصهيوني إلى إبادة سكان فلسطين إما بالإبادة الجماعية أو التهجير. يُعد دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من أكبر داعمي هذا المشروع، وقد لعبا دورًا حاسمًا في هذا الصدد حتى هذه المرحلة. شكل الوضع في غزة اختبارًا للولايات المتحدة لترسيخ موقفها في لعب هذا الدور، الذي، بدعمها الشامل للكيان الصهيوني، لعبت دورًا هامًا في دفع إبادة سكان غزة إلى المرحلة الحالية ومنع الضغط الدولي لوقفها. بهذه الطريقة، مهدت واشنطن الطريق لتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، مُغيرةً خرائط المنطقة، وطامسةً الهوية العربية، ومُؤَسِّسةً المنطقة على الصهيونية.

مخاطر مشروع إسرائيل الكبرى على الهوية الإقليمية

منذ تأسيسها في المنطقة، سعت الحركة الصهيونية إلى استمالة تركيا وإيران ضد الدول العربية. ويكمن جوهر مشروع "إسرائيل الكبرى" في أن الكيان الصهيوني، الذي يحتل ما يقارب نصف الأراضي الفلسطينية، لا يكفي لاستيعاب جميع الصهاينة في العالم. وبمساعدة الولايات المتحدة، تمكن الكيان الصهيوني من السيطرة على الدول العربية، وخاصة السعودية ومصر. ويرى هذا المشروع أن هذه الدول لا تحتاج إلى أراضيها الحالية. ويستند جشع الكيان الصهيوني، القائم على هذا المشروع، إلى مصادرة أراضي مصر والسعودية والعراق وسوريا ولبنان. كما تُصر واشنطن على إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية، بما يتماشى مع هذا المشروع. كما أن احتلال غزة بالكامل من قبل الكيان الصهيوني جزء من مشروع إسرائيل الكبرى، ومقدمة لتنفيذه النهائي.

لا شك أن الكيان الصهيوني جزء من الاستعمار الجديد للمنطقة. إذا غيّر مشروع إسرائيل الكبرى قواعد العلاقات الإقليمية، فسيكون أثره الأول تغيير هوية المنطقة العربية وتفتيت العالم العربي إلى انقسامات إقليمية. وتماشياً مع هذا المشروع، يسعى ترامب إلى تغيير الحكومة في إيران لإعادة البلاد إلى أحضان السياسات الصهيونية الأمريكية كما كان الحال مع النظام السابق.

تحديات المشروع الصهيوني:

1- رغم الخسائر التي تكبدتها، لن تقبل إيران بقواعد المشروع الصهيوني.

2- تحاول مصر والعالم العربي رفض هذا المشروع وعدم الخضوع لأعبائه دون خسارة تحالفهما مع الولايات المتحدة.

3- لن تستسلم دول مصر والكويت وسوريا والسعودية ولبنان والأردن، المشمولة بالمشروع، بسهولة لأعباء هذه المؤامرة الصهيونية لاحتلال أراضيها.

4- ستبذل النخب العربية المتشددة، المعارضة بشدة لتنفيذ هذا المشروع، قصارى جهدها لمنعه.

5- الشعب المصري معارضٌ شرسٌ لهذا المشروع. ويتزايد عدد سكان مصر حاليًا، مما يُهدد تقدم المشروع الصهيوني وسياساته.

6- لا تزال المقاومة الإقليمية التحدي الأكبر للمشاريع الصهيونية في المنطقة.

7- لن تقبل المنطقة العربية بتغيير هويتها، حتى مع التعاون وتطبيع العلاقات بين أنظمتها الرسمية والنظام الصهيوني.