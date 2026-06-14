سلوفينيا ترفض السماح لهبوط طائرة إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أفاد موقع كالكاليست الصهيوني بأن المسؤولين السلوفينيين اعترضوا على هبوط طائرة تابعة لشركة "يسرائيل" الإسرائيلية في العاصمة السلوفينية، ما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في العاصمة الكرواتية.

وأفاد التقرير بأن الشركة أعلنت أن شركات الطيران الإسرائيلية ممنوعة حاليًا من الهبوط في سلوفينيا بسبب معارضة البلاد لسياسات تل أبيب.

ويأتي هذا على الرغم من أن سلوفينيا شهدت سابقًا حملات مقاطعة ثقافية من قبل الكيان الصهيوني، بما في ذلك مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل.