اكسيوس: الهجوم الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بضوء أخضر أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف موقع "أكسيوس" الإخباري المقرب من مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بالهجمات على بيروت قبل فترة من تنفيذها.

وقام الكيان الصهيوني اليوم الأحد مرة أخرى، خلافًا لبنود وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وخلافًا لرغبات إيران في مذكرة التفاهم التي تنص على إنهاء الاشتباكات على جميع الجبهات بما فيها لبنان، بشن عدوان على الضاحية الجنوبية.

وكانت إسرائيل قد انتهكت سابقًا أيضًا اتفاق وقف إطلاق النار وهاجمت بيروت، وكانت الهجمات السابقة قد نُفذت بإذن أمريكي.

وفي الوقت الذي لا تلتزم فيه واشنطن بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإنها تطالب باتفاق لمدة 60 يومًا مع إيران لاستمرار عملية وقف إطلاق النار هذه وفتح مضيق هرمز. وهذه السلوكيات الأمريكية المتناقضة وانتهاكاتها المستمرة للعهود، جعلت الإيرانيين متشائمين من نجاح أي اتفاق محتمل مع واشنطن.