العميد موسوي: كونوا طوع أمر الولاية وتجنبوا كل كلمة تهدد اتحادكم المقدس

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد القوة الجوفضاىية التابعة للحرس الثوري، العميد مجيد موسوي قال في منشور له موجه للشعب الايراني: يا أيها الشعب صاحب الرؤية الثاقبة، أيها الشعب الغيور، الذي أُرسلتم لطلب دماء الإمام الشهيد، وعقدتم عهداً جديداً مع الإمام الحاضر في سبيل تحقيق تطلعات الثورة الإسلامية السامية، واستعادة كرامة إيران الحبيبة، تذكروا أن الطاعة التزامٌ لا رجعة فيه.

واضاف: لا تتقدموا خطوةً ولا تتراجعوا خطوةً، بل كونوا مع وليّكم. على النهج الذي قاله الإمام الخميني الجليل، رحمه الله: كونوا سنداً لولاية الفقيه حتى لا يُمسّ وطنكم بسوء.

واكد: كونو طوع أمر الولاية، وتجنبوا كل كلمةٍ تُهدد وحدتكم المقدسة.