ايجئي: الشعب الإيراني هزم المعتدين بالاعتماد على مدرسة الامام الحسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام محسني إيجئي، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني:

يا محرم، ها قد حلّ شهر العزاء. إن عزائنا على الامام الحسين (عليه السلام) أشدّ وطأةً هذا العام؛ فهو أول محرم لا نشعر فيه بحضور ابن الحسين (عليه السلام)، إمامنا الشهيد؛ فكم بالأسى يفجعنا مأتم أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) برحيل إمامنا.

بالاستناد إلى مدرسة الحسين في العزة والكرامة، استطاع الشعب الإيراني هزيمة المعتدين في الحرب المفروضة الثالثة، كما في الحربين السابقتين.

ينبغي أن يعلم العالم أجمع أن ركيزة قوة الشعب الإيراني مستمدة من مدرسة الحسين (عليه السلام). فإذا انتصرنا على العدو الغادر في ساحة المعركة، فإننا مدينون لمدرسة الحسين. وإذا ظهرنا بمظهر الشرف والثورية في الدبلوماسية، فذلك لأننا من تلاميذ مدرسة الحسين في العزة. الحسين (عليه السلام) هو كياننا كله.

إنّ العزاء على الحسين (عليه السلام) هو الميقات والوعد النهائي لشعوب العالم الحرة؛ هو نفس القلوب الحرة؛ أينما ذُكر اسم الحسين (عليه السلام)، تجلّت الوحدة والصمود والعظمة. إنّ شعب إيران المحارب يزداد وحدةً وتماسكًا تحت راية الحسين (عليه السلام). سنبقى في خيمة الحسين (عليه السلام) ولن نتخلى عن التضحية والتضحية، ان اشاء الله.