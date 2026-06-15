مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الشعب الايراني لن يساوم أبدا على عزته واستقلاله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأول من الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلّط علي بحريني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى جنيف، الضوء على مختلف أبعاد حقوق الإنسان للاعتداءات التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد بلادنا، مؤكدًا أن يوم أمس كان يومًا للاحتفاء بالمقاومة الجديرة بالثناء للشعب الإيراني وقواته المسلحة ضد هذه الاعتداءات.

خلال هذا الاجتماع، صرّح سفير ومندوب بلادنا الدائم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025، وإحياءً لذكرى آلاف الضحايا الأبرياء في حرب الأيام الاثني عشر، فضلاً عن 4500 ضحية في حرب رمضان ضد إيران، قائلاً: إنّ العدد الكبير من الشهداء والضحايا جراء هذه الاعتداءات، والدمار الذي خلّفته هذه الهجمات، يُذكّرنا بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز مبدأ المساءلة، وحرمة الحياة البشرية في مواجهة التيارات المتطرفة والمتعطشة للهيمنة.

وأضاف المندوب الإيراني: على مدار العام الماضي، تعرّض الشعب الإيراني إما لهجمات عسكرية مباشرة غير مسبوقة، أو عاش في ظلّ تهديدات وترهيب مستمرّين، واحتمالية العدوان وحصار بحري واسع النطاق. مع ذلك، التزمت الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان صمتًا مطبقًا إزاء أبسط حقوق الشعب الإيراني، بما فيها الحق في الحياة والأمن والحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وفي معرض تأكيده على صمود الشعب الإيراني العظيم، الذي أبدى مقاومةً استثنائيةً رغم العقوبات الأحادية والتدابير القسرية، فضلًا عن إجراءات كالحصار البحري، صرّح بحريني قائلًا: "شعبٌ كهذا لن يساوم ابدا على عزته واستقلاله ومعتقداته وحقه في تقرير المصير".