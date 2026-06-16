العميد جهانشاهي: لن ندخر جهدًا في مواجهة تهديدات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية للجيش، في حفل تكريم وتقديم وسام التضحية لأسر الشهداء بمناسبة الذكرى السادسة لمنح قائد الثورة الاسلامية الشهيد الوسام لجامعة الإمام علي: لم يدخر هؤلاء الشهداء الأعزاء جهدًا في الدفاع عن الإسلام والثورة الإسلامية ووطننا الحبيب والجمهورية الإسلامية. وبتضحيتهم بأرواحهم، حققوا الاستقلال والحرية والأمن للأمة الإيرانية الباسلة وللمسلمين في العالم، وأحبطوا العدو عن تحقيق أهدافه الخبيثة.

وقال: إن وسام التضحية رمز للتضحية والإيثار والشجاعة والبسالة والاستشهاد لخريجي جامعة الإمام علي (عليه السلام). هذه الشارة ليست مجرد وسام، بل هي رمز للثقة التي أولاها قائدنا الشهيد لجامعة الضباط، تقديرًا لجهود قادة وخريجي هذه الجامعة، بناءً على اقتراح سيد الشهداء في القوات المسلحة. ورغم أن هذا هو أول احتفال هذا العام يغيب فيه عنا القائد المجاهد الشهيد والقائد العزيز الشهيد موسوي، ونفتقد هؤلاء الرجال العظماء، فإننا نعد بأن نكون خير خلفاء على نهج الشهداء، وأن نُقدّر الثقة التي أولاها القائد الشهيد لجامعة الإمام علي (عليه السلام) لضباط القوات البرية، والتي قال فيها إن هذه الجامعة نعمة من الله.

وصرح قائد القوات البرية: هذه الجامعة ليست مركزًا عسكريًا أو ثقافيًا أو أكاديميًا فحسب، بل هي مركز لتدريب الضباط على مستوى الثورة الإسلامية، وبإذن الله، نعد بأن نتخذ من قادة الجامعة الشهداء، وعلى رأسهم الفريق موسوي، قدوةً لنا. الفريق موسوي، بأبعاده المتعددة من حيث الإيمان والإخلاص والأخلاق والتقوى والخبرة والالتزام والحماية والعبقرية العسكرية والمسؤولية والرحمة، يُمكن أن يكون قدوةً لجيل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالي، وللقوات المسلحة، وللأجيال القادمة.

وفي الختام، أكد العميد جهانشاهي أن كل شهيدٍ هو قدوةٌ لنا، قائلاً: في هذه المراسم المقدسة، وبحضور القائد العام المحترم لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نعد بأن أبناء الوطن في القوات البرية المحورية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متخذين من قادتهم الشهداء قدوةً لهم، لن يدخروا جهداً في مواجهة أي تهديدٍ عدائيٍّ لحماية دين الإسلام وإيران الإسلامية ووطننا.

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