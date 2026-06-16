تعزيز مكانة إيران كقوة إقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت رويترز في تقرير لها، أن الحرب كشفت عن حدود القوة الأمريكية ومستوى المقاومة الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج الفارسي تواجه تبعات الحرب ضد إيران.

كما أفادت المسيرة، نقلاً عن مصادر دول الخليج الفارسي، بأن الاتفاق الإيراني الأمريكي قد بدأ فعلياً عملية إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية لهذه الدول، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل الثقة في الدعم الأمريكي.

وأكدت المصادر أن الاتفاق سيعزز مكانة إيران كقوة إقليمية دائمة، ويسرّع مسار التوصل إلى اتفاق بدلاً من الصراع.