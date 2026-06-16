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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:١٠ ص

تعزيز مكانة إيران كقوة إقليمية

تعزيز مكانة إيران كقوة إقليمية

أقرت رويترز ومصادر دول الخليج الفارسي بظهور قوة إيران في الحرب الأخيرة وتعزيز مكانتها الإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت رويترز في تقرير لها، أن الحرب كشفت عن حدود القوة الأمريكية ومستوى المقاومة الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج الفارسي تواجه تبعات الحرب ضد إيران.

كما أفادت المسيرة، نقلاً عن مصادر دول الخليج الفارسي، بأن الاتفاق الإيراني الأمريكي قد بدأ فعلياً عملية إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية لهذه الدول، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل الثقة في الدعم الأمريكي.

وأكدت المصادر أن الاتفاق سيعزز مكانة إيران كقوة إقليمية دائمة، ويسرّع مسار التوصل إلى اتفاق بدلاً من الصراع.

رمز الخبر 1971614
محمدرضا غفاری

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