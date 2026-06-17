رئيس لجنة الأمن النيابي: لقد ولّى عهد انتهاك حقوق الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في منشور على صفحته الشخصية على الإنترنت: "إن المقاومة الشجاعة للشعب الإيراني لم تترك للولايات المتحدة خيارًا سوى الجلوس على طاولة المفاوضات وقبول شروط إيران. والآن، لكسب ثقة الشعب الإيراني، يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك وقف الحرب على لبنان وخروج الكيان المزور من جنوب لبنان سريعا".

وأكد ابراهيم عزيزي: إن أي إخلال بالالتزامات أو خروج عن الإطار العام للتفاهم سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد بحزم وقوة أكبر من ذي قبل بدعم الشعب الإيراني الشجاع.

وصرح رئيس لجنة الامن االقومي في الختام: هذه رسالة إلى العالم أجمع: لقد ولّى عهد المطالب المفرطة وانتهاك حقوق الشعب الإيراني."

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