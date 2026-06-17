  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:٤٠ م

دبلوماسي عراقي يؤكد مشاركة الحشود من مواطنيه في مراسم تشييع القائد الشهيد (رض)

دبلوماسي عراقي يؤكد مشاركة الحشود من مواطنيه في مراسم تشييع القائد الشهيد (رض)

أعلن القنصل العام العراقي في محافظة كرمانشاه (غربي البلاد) "سعدون الساعدي" عن استعداد مختلف شرائح الشعب العراقي للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة سماحة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" (قدس سره) وعن الخطط التي وضعت لتسهيل حركتهم عبر المنافذ الحدودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "الساعدي" وخلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء مع محافظ كرمانشاه، اذ لفت إلى مشروع الربط السككي بين إيران والعراق قال: إن خط سكة حديد كرمانشاه - بغداد صمم لتسهيل حركة الزوار، وقد أجريت اتصالاً بمحافظ ديالى الذي أبدى رغبة كبيرة في تنفيذ هذا المشروع، نظراً لما يحققه من مصالح اقتصادية للمحافظة.

وأضاف القنصل العام العراقي: إن إعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية في ديالى من شأنه أن يسهم في ربط منفذ خسروي بمنذرية وبعقوبة وبغداد، وصولاً إلى الشبكة الرئيسية للسكك الحديدية في العراق، والتي تغطي أيضاً مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وأعلن الساعدي عن متابعة هذا الموضوع على مستويات عليا، مؤكداً أنه سيُطرح على مستوى المرجعية الدينية العليا في العراق، لما لهذا المشروع من أهمية استراتيجية في خدمة الزوار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شدد هذا الدبلوماسي العراقي على المكانة الخاصة التي تتمتع بها محافظة كرمانشاه، واصفاً إياها بالمنطقة الاستراتيجية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى وجود مشتركات ثقافية واجتماعية واسعة بين سكان المناطق الشرقية للعراق مع غرب إيران، معتبراً أن هذه الروابط تشكل ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون المشترك.

/لانتهى/

رمز الخبر 1971654
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات