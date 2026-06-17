دبلوماسي عراقي يؤكد مشاركة الحشود من مواطنيه في مراسم تشييع القائد الشهيد (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "الساعدي" وخلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء مع محافظ كرمانشاه، اذ لفت إلى مشروع الربط السككي بين إيران والعراق قال: إن خط سكة حديد كرمانشاه - بغداد صمم لتسهيل حركة الزوار، وقد أجريت اتصالاً بمحافظ ديالى الذي أبدى رغبة كبيرة في تنفيذ هذا المشروع، نظراً لما يحققه من مصالح اقتصادية للمحافظة.

وأضاف القنصل العام العراقي: إن إعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية في ديالى من شأنه أن يسهم في ربط منفذ خسروي بمنذرية وبعقوبة وبغداد، وصولاً إلى الشبكة الرئيسية للسكك الحديدية في العراق، والتي تغطي أيضاً مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وأعلن الساعدي عن متابعة هذا الموضوع على مستويات عليا، مؤكداً أنه سيُطرح على مستوى المرجعية الدينية العليا في العراق، لما لهذا المشروع من أهمية استراتيجية في خدمة الزوار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شدد هذا الدبلوماسي العراقي على المكانة الخاصة التي تتمتع بها محافظة كرمانشاه، واصفاً إياها بالمنطقة الاستراتيجية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى وجود مشتركات ثقافية واجتماعية واسعة بين سكان المناطق الشرقية للعراق مع غرب إيران، معتبراً أن هذه الروابط تشكل ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون المشترك.

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