البيان رقم 4 من لجنة تشييع الإمام الشهيد آية الله الخامنئي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا الإعلان، الذي نُشر مساء يوم الثلاثاء، جاء فيه: "يجب النهوض" هو الشعار المحوري، و"القبضة المغلقة" هي الرمز الرسمي لمراسم "توديع سيد شهيد إيران".

وجاء في نص الإعلان:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره

بالتزامن مع حلول شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على السيف، وأيام عزاء سيدنا ومولانا أبي الأحرار، سيد الشهداء (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء، وفي أعتاب إقامة مراسم الوداع والتشييع والدفن للإمام المجاهد الشهيد، حضرت آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، وشهداء أسرة قائد الثورة الإسلامية، تعلن اللجنة عن التوجهات المحتوية والنُهج الدعائية والإعلامية لهذا الحدث، لتُطلع عليها الأمة الإيرانية الشريفة ومحبي ذلك الفريد في عصره، داخل البلاد وخارجها.

لقد قال قائد الثورة الإسلامية الأعلى، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله)، في رسالته الأولى عن قائدنا الشهيد: "لقد تشرفت بزيارة جثمانه بعد استشهاده؛ وما رأيته كان جبلاً من الصلابة، وما سمعته أن قبضته اليمنى السليمة كانت مقبوضة..."

هذه "القبضة المغلقة"، التي هي الرمز الرسمي لتوديع ذلك الفريد، ليست مجرد رمز؛ إنها تجسيد لتلك اليد الحانية لأبي الأمة، التي وقفت مراراً وتكراراً في وجه الاستكبار العالمي، ولم تهتز أبداً، ولم تنفتح إلا لله.

من قلب هذه القبضة المغلقة، ومن فوران دماء المظلوم المنتصر مثله، تثور قلوب الأحرار في العالم، وتجد الأمة الإيرانية بعثاً جديداً. بعث يجب أن يُتابع في رفع راية جبهة الحق في العالم، والانتقام للدماء الطاهرة للإمام المجاهد الشهيد، وبناء مستقبل أقوى لإيران الإسلامية. لقد استشهد قائدنا (أعلى الله مقامه) في حرب دامية. استشهاد لم يحدث، في تاريخ علماء الإمامية (رضوان الله عليهم)، لشخصية في مستوى ومكانة مثل شخصيته، في خضم حرب.

وفي امتداد لفوران هذه الدماء المقدسة التي هزت الأرض والزمان، سيكون الشعار المحوري لهذه المراسم هو: "يجب النهوض".

هذا الشعار هو امتداد لذلك "القيام لله" الذي وصفه قائدنا العزيز (أدام الله ظله)، في مستهل هذا العام، بأنه أساس مدرسة الخميني الكبير والخامنئي العزيز؛ قيام بدأ في منتصف خرداد عام 1342 (يونيو 1963)، وأثمر في بهمن 1357 (فبراير 1979)، واستمر في عصر المقاومة، والآن، باستشهاد ذلك العبد الصالح لله، بلغ مستوى جديداً.

"يجب النهوض" تعني أن هذه الدماء تغلي لدرجة أنها لن تدع مجال للهدوء والسكينة لأي عاشق .

"يجب النهوض" تعني أن العهد الذي قطعته الأمة المنتفضة بدمه، سيستمر حتى آخر نفس.

لهذه المراسم، التي سُميت "توديع سيد شهيد إيران"، تم إعداد حزمة هوية بصرية، لتكون أساساً لإنتاج ونشر جميع المواد الإعلامية، والمواد الدعائية، والتزيين الحضري والشعبي، والمنتجات الثقافية، والبرامج ذات الصلة.

لكن هذا العزاء لا يقتصر على شعب إيران فقط. فمن دول جبهة المقاومة إلى أقصى نقاط العالم، الأحرار وطلاب الحرية في العالم هم في حداد على هذه الشهادة العظيمة. الأمة الإسلامية، مستلهمة من نفس المدرسة، تهتف بالكلمة الإلهية "قوموا لله" . هذا الشعار هو خلاصة آخر التوجيهات والرسائل الحكيمة لإمامنا الشهيد؛ "قوموا لله" ليست مجرد وصيته، بل هي تجديد للبيعة لمدرسته. إعلان للعالم بأن تلك العظمة، وذلك الإيمان، وتلك الشجاعة الفريدة، ستستمر بقوة وصلابة أكبر.

بالتوفيق الإلهي والعناية الخاصة لمولانا صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، سيكون هذا الوداع إيذاناً بفتح مبين، ونقطة تحول في بعث الأمة الإيرانية والأمة الإسلامية، نحو الآفاق المشرقة القادمة، بقيادة القائد الأعلى للثورة (دام ظله)، إن شاء الله.

مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهيد

16 يونيو 2026 الموافق 1 محرم الحرام 1448