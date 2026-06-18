تمديد مهلة قبول الطلاب الأجانب في جامعة علامة طباطبائي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إدارة التعاون العلمي الدولي في جامعة علامة طباطبائي، أن جميع المتقدمين من غير الإيرانيين الذين يرغبون في الدراسة دون منحة دراسية في هذه الجامعة، يمكنهم التسجيل وتقديم طلباتهم خلال الفترة الجديدة المحددة.

وبحسب الإدارة، يجب على المتقدمين الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بقبول الطلاب الدوليين الصادرة عن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، والمؤرخة في 15 سبتمبر 2015 .

وعليه، فقد تم تمديد مهلة تقديم الطلبات للفحص والقبول النهائي للمتقدمين حتى 3 يوليو 2026.

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