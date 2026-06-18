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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٤٩ ص

تمديد مهلة قبول الطلاب الأجانب في جامعة علامة طباطبائي

تمديد مهلة قبول الطلاب الأجانب في جامعة علامة طباطبائي

أعلنت إدارة التعاون العلمي الدولي في جامعة علامة طباطبائي عن تمديد مهلة التسجيل والقبول للمتقدمين الدوليين للدراسة في مختلف المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026-2027 .

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إدارة التعاون العلمي الدولي في جامعة علامة طباطبائي، أن جميع المتقدمين من غير الإيرانيين الذين يرغبون في الدراسة دون منحة دراسية في هذه الجامعة، يمكنهم التسجيل وتقديم طلباتهم خلال الفترة الجديدة المحددة.

وبحسب الإدارة، يجب على المتقدمين الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بقبول الطلاب الدوليين الصادرة عن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، والمؤرخة في 15 سبتمبر 2015 .

وعليه، فقد تم تمديد مهلة تقديم الطلبات للفحص والقبول النهائي للمتقدمين حتى 3 يوليو 2026.

/انتهى/

رمز الخبر 1971676

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