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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٠٥ م

إيران والولايات المتحدة وقطر تعقد اجتماعاً بشأن الأصول المجمدة ولبنان

إيران والولايات المتحدة وقطر تعقد اجتماعاً بشأن الأصول المجمدة ولبنان

يُعقد حالياً اجتماع ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة وقطر لبحث مسألة وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وتجميد الأصول الإيرانية، مما يُعرقل المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء يُعقد حالياً اجتماع ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة وقطر لبحث مسألة وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وتجميد الأصول الإيرانية، مما يُعرقل المفاوضات.

وبحسب الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، يُعد إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، أحد شروط المذكرة، وهو شرط تم انتهاكه حتى الآن، ونُفذ الليلة الماضية بالتزامن مع مغادرة الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا.

كما تُمثل الأصول المجمدة الفقرة الحادية عشرة من مذكرة التفاهم، وقد صرّح الوفد الإيراني بأن هدفه من حضور المفاوضات في سويسرا هو السعي لتحقيق خمس فقرات، من بينها المسألتان المذكورتان.

رمز الخبر 1971737
محمدرضا غفاری

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