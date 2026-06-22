بزشكيان: نتابع المفاوضات بعز واقتدار .. تراجع العدو في موضوع لبنان ليس إنجازاً صغيراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان وفي كلمة القاها في مراسم اليوم الوطني للصنوف التجارية، اليوم الاثنين، قال ان العدو كان يتوهم أنه قادر على إسقاط النظام الإسلامي في غضون ثلاثة أيام، لكنه غفل عن حقيقة أن الشعب الإيراني العظيم متجذر في هذه الأرض والمياه، ولن يسمح أبداً بتحقيق الأهداف الشيطانية لهؤلاء.

وأشار إلى جهود الحكومة لتثبيت إنجازات القوات المسلحة والشعب الإيراني في مجال الدبلوماسية، وقال: المفاوضات الجارية يتم متابعتها بعزة وقوة وفي الإطار الذي حدّده سماحة قائد الثورة الاسلامية، ولن نتراجع أبداً عن حقوق الشعب الإيراني أينما أرادوا تجاهلها، ولن نخضع أمام المطالب المفرطة.

كما اضاف رئيس الجمهورية: إن تراجع العدو اليوم في موضوع لبنان هو نتيجة الصمود والمقاومة التي أبداها فريقنا التفاوضي، وان تخليه عن مواصلة القتل والذبح بحق الشعب اللبناني المظلوم، ليس إنجازاً صغيراً.

وأكد أن جميع فئات الشعب وشرائح المجتمع قد ساهموا في تحقيق هذا الانجاز الكبير؛ سواء الصنوف التجارية والنشطاء الاقتصاديين، أم المجاهدين الذين كانوا حاضرين في الميدان بالتضحية والفداء وبذلوا أرواحهم من أجل عزّة البلاد ورفعتها.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى تألق منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم، وقال: شاهدتم ما أبدعوه من مشاهد جميلة. لاعبو المنتخب بذلوا قصارى جهدهم وأنشدوا النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل اعتزاز. اليوم تحتل إيران صدارة الأخبار العالمية، ويُذكر إيران والإيراني بالعزة والطيب، وهذا الإنجاز ليس سوى ثمرة الوحدة والتآلف.