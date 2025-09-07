الأدميرال سياري: استقرار وتماسك الشعب الإيراني هو أعظم ضمان للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال حبيب الله سياري، خلال كلمة يوم السبت في مدينة رشت مركز محافظة كيلان في المؤتمر الثاني لـ 8000 شهيد من هذه المحافظة، إلى الحرب الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية، قائلا: "لا ينبغي أن نظن أننا نخوض حربا مع الكيان الصهيوني فقط، بل إن وراءه استكبارا عالميا، والذي، كما في فترة الدفاع المقدس (حرب صدام المقبور على ايران 1980-1988)، لا يهدف إلا إلى النيل من الثورة الإسلامية ووحدة أراضي إيران".

وقال الأدميرال سياري إن العدو دخل ساحة المعركة بكل قوته وتقنياته المتطورة في هذه الحرب، موضحا: "خلال أيام المعركة الاثني عشر، أحبط صمود الشعب ووجوده في الميدان مخططات العدو. كلما كان الشعب الإيراني في ساحة المعركة، لم يتمكن الأعداء من تحقيق أهدافهم".

ورأى الادميرال سياري أن سرّ صمود إيران واعتزازها يكمن في وحدة الشعب وتضامنه، مضيفا: "كما حقق الشعب النصر في الدفاع المقدس (1980-1988) بدعمه الجبهات، فإن صموده اليوم هو سبب هزيمة العدو في الحروب الهجينة والغزو الثقافي والعسكري".

وأوضح بأن القوة لاتعني فقط زيادة القدرة العسكرية، مضيفا بأن القوة تتطلب نموا فكريا وعلميا وتقنيا. يجب أن تكون النخبة الأكاديمية والشباب في بلادنا يشكلون الطليعة في جميع المجالات حتى تكون إيران الإسلامية في طليعة التكنولوجيا ولا يستطيع أي عدو مواجهتها.

ووصف نائب قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية، القوات المسلحة بأنها خادمة للشعب، وقال: كجندي، أقول، بوحدة الشعب وتماسكه وإيمانه، لن يحقق الأعداء النجاح أبدًا، والمستقبل لصالح الشعب الإيراني.

وفي إشارة إلى أهمية الحفاظ على مبادئ الشهداء، قال الادميرال سياري: إن أهم سر من أسرار انتصار الشعب الإيراني في جميع المجالات هو إدراك نهج الشهداء والتمسك بمواصلته. كلما انحرفنا عن نهج الشهداء، تعرضنا للأذى، ولكن كلما ثبتنا على هذا النهج، حققنا النجاح والفخر.

وأكد أن الشعب الإيراني سيصمد في وجه أي تهديد خارجي، وأضاف: في حال دخول الناتو أو الاستكبار العالمي إلى الميدان بشكل مباشر، فإننا على ثقة بأننا سنواصل انتصاراتنا بالتضامن الوطني والوحدة ودعم الشعب.

وقال الادميرال سياري، إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، بما في ذلك الجيش وحرس الثورة وقيادة الشرطة والصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع، مستعدة لمواجهة أي تهديد بدعم كامل من الشعب.

وذكر الادميرال سياري أن فخر القوات المسلحة هو مواصلة طريق الشهداء، وأشار إلى أن استقرار وتماسك الشعب الإيراني هو أعظم ضمان للأمن القومي، ولن تتمكن أي قوة من الوقوف في وجه هذا الشعب.

/انتهى/