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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٣ ص

المنتخب الإيراني يودّع کأس العالم من سوء حظه

المنتخب الإيراني يودّع کأس العالم من سوء حظه

توقف المنتخب الإيراني عند أحد أكثر لحظات البطولة حسماً، إذ فشل في التأهل إلى دور الثمانية بعد أن توقّفت آماله على نتائج لم تكن بيده. واستناداً إلى الحسابات الرياضية، كان تأهل إيران إلى الدور التالي مشروطاً بتحقّق ثلاثة سيناريوهات منفصلة في المباريات المتزامنة، غير أن أياً منها لم يتحقق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فوز المنتخب الغاني على كرواتيا كان أحد الشروط الأساسية لتحسين مركز إيران في جدول ترتيب المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. لكن هذا الأمر لم يحدث، ولم يتمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز، الأمر الذي وجّه الضربة الأولى لحظوظ إيران في التأهل.

وفي المرحلة الثانية، كان تأهل إيران مرهوناً بحصول منتخب أوزبكستان على نقطة واحدة على الأقل (فوزاً أو تعادلاً) أمام الكونغو. إلا أن أوزبكستان أخفقت في حصد أي نقطة، مما ضيّق الخناق بشكل كبير على آمال لاعبي المنتخب الإيراني في الصعود.

وفي السيناريو الأخير الممكن، كان تأهل إيران يتوقف على ألا تنتهي مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل، بل بفوز أحدهما. لكن هذه المباراة انتهت أيضاً بالتعادل، مما أغلق آخر طريق للتأهل إلى دور الثمانية.

ووجد المنتخب الإيراني نفسه في موقف لم يعد فيه مصيره بيده، رغم قيامه بواجبه في المباريات التي خاضها. وللأسف، فإن عدم تحقّق السيناريوهات الثلاثة مجتمعة جعل إيران تودّع البطولة وهي على بُعد خطوة واحدة من الصعود. وفي النهاية، أدّى عدم فوز غانا، وفشل أوزبكستان في حصد النقاط، وتعادل الجزائر والنمسا، إلى خروج المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026 بخسارة محسومة بالحسابات الرياضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971878
جواد ماستری فراهانی

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