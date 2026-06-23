الرئيس الايراني يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لقاء الرئيس بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يأتي عقب لقاء آخر عقد بين الرئيسين الايراني والباكستاني، في اطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له الى العاصمة الباكستانية للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين والتشاور معهم.

ومن المتوقع ان تستمر زيارة الرئيس بزشكيان يوما واحدا، والتي تأتي استكمالا للمسار المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين وسيتم متابعة كافة أبعاد التعاون بين إيران وباكستان مع المسؤولين في الدولة الصديقة والشقيقة.

وكان الرئيس بزشكيان قد غادر طهران صباح اليوم الثلاثاء متوجهاً إلى باكستان على متن الطائرة الخاصة "ميناب 168" (تيمناً بالطلاب الشهداء لمدرسة ميناب)، وكان في استقباله في اسلام آباد، نظيره الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

ورافقت الطائرة التي تقل الوفد الإيراني، منذ دخولها الأجواء الباكستانية، 6 طائرات حربية تابعة للجيش الباكستاني، وعند الوصول، أُطلقت 16 طلقة مدفعية تكريماً للرئيس بزشكيان وللوفد الإيراني.

وقبل مغادرته إلى إسلام آباد، صرّح رئيس الجمهورية، بأن زيارة باكستان تهدف إلى تقدير الجهود التي بذلتها الحكومة الباكستانية لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم الايرانية الامريكية، ومتابعة حقوق الشعب الإيراني، وقال: نسعى إلى التنفيذ الكامل للبنود التي تم التوقيع عليها في إطار القوانين الدولية وحقوق الشعب الإيراني، وفي حال تحقق هذا الأمر، ستنحسر الكثير من مشاكل المنطقة، وستُقطع يد المعتدين والمتجاوزين.