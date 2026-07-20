وزير الداخلية الإيراني يصل إلى اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه كان في استقبال "مؤمني" وأعضاء الوفد المرافق له لدى وصولهم إلى إسلام آباد، وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي" والسفير الإيراني في إسلام آباد "رضا أميري مقدم".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الإيراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين نظيره الباكستاني، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين.

يُذكر أن الوفد المرافق لوزير الداخلية يضم عدداً من كبار المسؤولين من محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد)، ومن وزارات الخارجية، والنفط، والصناعة والمعادن والتجارة، والاقتصاد والمالية، إضافة إلى ممثلين عن مصلحة الجمارك.