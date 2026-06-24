الرئيس بزشكيان يغادر إسلام آباد في ختام زيارته الرسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في توديع الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له في قاعدة "نور خان" الجوية مساء الثلاثاء، كلٌ من قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والسفير الإيراني لدى إسلام آباد رضا أميري مقدم.

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل إلى إسلام آباد الثلاثاء حيث كان في استقباله الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

وأُقيم حفل استقبال حافل للرئيس بزشكيان والوفد المرافق له في المطار. واستقبلت 6 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني الطائرة الخاصة برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند دخولها الاجواء الباكستانية، ورافقتها إلى سماء إسلام آباد.

وفي مستهل الزيارة زار المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الدفاع وقائد الجيش الباكستاني، الرئيس الإيراني في مقر اقامته.

ثم توجه الرئيس الإيراني إلى القصر الرئاسي والتقى بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري.

وشملت آخر برامج الرئيس الإيراني في ختام زيارته الرسمية إلى إسلام آباد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، واجتماعاً لوفدي البلدين رفيعي المستوى.

وفي ختام الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك بحضور الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني.

ومنحت كلية التخصصات الجراحية الباكستانية شهادة دكتوراه فخرية في جراحة القلب للرئيس بزشكيان.