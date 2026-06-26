اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "تشو هيون"، وزير خارجية كوريا الجنوبية، أجرى صباح اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية.

وأعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية خلال هذا الاتصال عن ترحيبه بالتفاهم الإيراني – الأمريكي، مؤكداً دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وضمان أمن الملاحة البحرية الآمنة.

من جانبه، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الكوري الجنوبي على آخر مسار المفاوضات، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، والمشاورات التي تمت في هذا الإطار.

كما استعرض وزيرا خارجية البلدين آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات السياسية وتوسيع التعاون المشترك.

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