وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "الزيدي" رحّب خلال هذا اللقاء بالمسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب في المنطقة؛ مؤكدا أن العراق يدعم أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تناول الجانبان الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقف الحرب بين البلدين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.

من جانبه، أكد "عراقجي" خلال هذا اللقاء دعم إيران للعراق، وحرصها على مواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويذكر أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل صباح اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية.

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