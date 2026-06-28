عراقجي يلتقي بالرئيس العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالرئيس العراقي نزار أميدي وتحدث معه.

تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر صباح الأحد متوجهاً إلى بغداد، عاصمة العراق، في زيارة رسمية.

خلال هذه الزيارة، يتشاور وزير خارجية بلادنا ويتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة التنسيق اللازم مع السلطات العراقية لإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد في الأضرحة المقدسة.

خلال هذه الزيارة، التقى السيد عباس عراقجي ووزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، فؤاد حسين، في بغداد وتحدثا معاً.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئيس الوزراء العراقي علي الفالح الزيدي وتحدث معه.

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