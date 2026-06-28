وزیر الخارجية العراقي​​​​: بغداد تربطها علاقات ممتازة مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف "حسين": إن زيارة عراقجي إلى العراق تتسم بأهمية كبيرة، مؤكداً أن علاقاتنا ممتازة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ونحن مستعدون للعمل مع الطرفين من أجل إنهاء الحرب.

کما تقدم وزير الخارجية العراقي بالشكر لنظيره الإيراني، "الذي كان يطلع العراق باستمرار على ما تتوصل إليه المفاوضات".

وعبر "حسين" عن أسفه لتعرض إيران لهجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن أساس سياسة العراق هو نبذ الحرب وحل المشكلات بالحوار؛ بحسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع).

وأضاف قائلا: ناقشنا مع عراقجي عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها تعرض العراق لهجمات عدة خلال الحرب الأخيرة على ايران.

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