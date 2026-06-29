عراقجي يبحث مع محافظ كربلاء اقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد

وأفادت وكالة أنباء مهر، انه التقى محافظ كربلاء، معلا، السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور العراق في زيارة رسمية، وبحث معه سبل إقامة هذه المراسم.

وفي هذا اللقاء، رحّب محافظ كربلاء بوزير الخارجية والوفد المرافق له، وقدّم تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من المسؤولين وعدد كبير من الشعب الإيراني خلال العدوان العسكري الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وأشاد بصمود الشعب الإيراني وثباته في وجه هذا الهجوم الأمريكي الصهيوني الوحشي.



أعرب محافظ كربلاء عن تقديره لقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوفير إمكانية إقامة تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد في العراق، وأعلن عن جاهزية السلطات المحلية وسلطات محافظة كربلاء التامة لاستقبال الزوار والمعزين على نحو يليق بهم.

وشكر وزير الخارجية الايراني الحكومة العراقية ومحافظ كربلاء على جهودهما في إقامة مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد في المرقد المقدس، معرباً عن ثقته بأن هذا الحدث الجلل سيجلب بركات جمة للأمة الإسلامية، ولا سيما لبلدي العراق وإيران العظيمين.

وخلال هذا الاجتماع، جرى تبادل الآراء حول كيفية إقامة المراسم والتسهيلات والإمكانيات اللازمة لذلك، وتقرر استمرار التنسيق اللازم في هذا الشأن من خلال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد والقنصليتين الإيرانيتين في كربلاء والنجف الأشرف.