الحرس الثوري ينشر أربع مستشفيات ميدانية خلال مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رسول صادق، رئيس لجنة الصحة والطب لمراسمات التشييع التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، عن نشر أربع مستشفيات ميدانية، و30 سيارة إسعاف مجهزة، و25 مركزًا للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى استخدام طائرة إسعاف جوي في محافظات طهران وقم ومشهد، لتوفير خدمة طبية على مدار الساعة للزوار والمشاركين في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد، آية الله السيد علي الخامنئي.

أشار رسول صادق إلى توقع حضور جماهيري كبير في المراسم، قائلاً: "ستقوم القوات البرية التابعة للحرس الثوري ، من خلال حشد قدراتها المتخصصة في القطاع الصحي، بنشر أربعة مستشفيات ميدانية متطورة، و30 سيارة إسعاف مجهزة، و25 مركز إسعاف في كل من محافظات طهران وقم ومشهد، لتقديم الخدمات الطبية والإغاثية للزوار".

أوضح صادق أن هذه المراكز الطبية تمثل الجيل الجديد من المستشفيات المتنقلة المتخصصة، قائلاً: "تتسع كل مستشفى من هذه المستشفيات لستين سريراً، وهي مجهزة بأقسام طوارئ، ووحدات استشفاء، ومختبرات، وأجهزة تصوير رقمي، وجهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية، ووحدات عناية مركزة (ICU وCCU) تضم ثمانية أسرّة، وغرفتي عمليات، وصيدلية، ووحدة أسنان متنقلة، وقادرة على تقديم خدمات سريرية وشبه سريرية متكاملة."

وأضاف: "ستحتوي هذه المستشفيات على مرافق متطورة تشمل الأشعة، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وتخطيط كهربية القلب، وخدمات الطوارئ، والإنعاش، والعناية المركزة، وستقدم فرق طبية متخصصة خدماتها على مدار الساعة."

صرح صادق قائلاً: "يضم الفريق الطبي في هذه المراكز أخصائيين في الجراحة العامة، وجراحة العظام، والتخدير، والمسالك البولية، والأشعة، وأمراض القلب، وطب العيون، والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والباطنية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب أطباء عامين ذوي خبرة، وممرضين، ومسعفين، بإجمالي يزيد عن 700 من الكوادر الطبية على أهبة الاستعداد لخدمة المشاركين على مدار الساعة".

وأضاف: "إلى جانب هذه الإمكانيات، سيتم نشر 30 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، ومراكز إسعاف، ومروحيات إسعاف جوي تابعة للقوات البرية للحرس الثوري، في منطقة مصلى طهران وعلى طول مسارات الجنائز المتوقعة، وذلك لتنفيذ عمليات الإنقاذ الجوي في حال الحاجة إلى نقل المرضى بشكل عاجل".

وأشار صادق، في معرض حديثه عن التدابير الوقائية في القطاع الصحي، إلى أنه نظراً لاحتمالية إصابة المشاركين بضربة شمس، فقد تم توفير كميات كافية من المصل والأدوية الأساسية وتخزينها في شاحنات مبردة ومستودعات مجهزة؛ كما تم التخطيط لتجهيز غرف تبريد ومعدات طبية ضرورية للمعالجة السريعة لأي إصابات محتملة.

وأكد قائلاً: "تم وضع خطة طوارئ لنقل المرضى والمصابين من موقع المراسم إلى المراكز الطبية، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع خدمات الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر والجامعات الطبية، لضمان تقديم الخدمات الطبية الفورية في حال وقوع أي حادث".

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