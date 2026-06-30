متحدثة الحكومة الايرانية: القوة البحرية أدت دورا بارزا في الحفاظ علی أمن البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال زيارة "مهاجراني" يوم الثلاثاء إلى مقر القوة البحرية للجيش الإيراني حيث التقت قائد القوات البحرية للجيش "الأميرال شهرام إيراني"؛ مؤكدة ضرورة صون تضحيات وبطولات المدافعين عن أمن البلاد وسيادتها البحرية.

وأشارت متحدثة الحكومة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به القوة البحرية في تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية المصالح الوطنية، وصون الحدود المائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ قائلة: إن القوة البحرية للجيش أدت خلال حرب رمضان دورا بارزا في الحفاظ على الأمن البحري للبلاد والتصدي للتهديدات، وذلك من خلال حضورها الميداني الفاعل وتنفيذها مهام عملياتية حساسة.

وثمنت جهود منتسبي القوة البحرية للجيش وتضحياتهم واستعدادهم الدائم؛ مردفة أن ما تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم من قوة واقتدار في المجال البحري إنما هو ثمرة التفاني والخبرة والروح الجهادية لرجال القوة البحرية.

من جانبه، استعرض قائد القوة البحرية للجيش تقريرا حول أنشطة ومهام القوة وإجراءاتها خلال حرب رمضان؛ مؤكدا أن القوة البحرية شاركت بفاعلية وكفاءة في جميع المهام الموكلة إليها، مستندة إلى قدراتها العملياتية والاستخبارية واللوجستية. وأضاف أن منتسبي القوة البحرية للجيش تمكنوا، بالاعتماد على خبراتهم ومعارفهم وروح التضحية، من تنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم بنجاح، بما أسهم في الحفاظ على الأمن البحري المستدام للبلاد.

كما شدد الجانبان خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة دعم تطوير القدرات الدفاعية والبحرية للبلاد، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لصون المصالح الوطنية وأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.