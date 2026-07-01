بزشكيان: مراسم تشييع الإمام الشهيد يجب أن تكون رمزًا للوحدة والتلاحم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بزشكيان قال، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، إن زيارته الأخيرة إلى مدينة قم شهدت لقاءات إيجابية مع عدد من مراجع التقليد، مشيرًا إلى أنهم أعربوا عن دعمهم لجهود الحكومة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة عددًا من كبار المراجع، بينهم آيات الله سبحاني، ومكارم الشيرازي، ونوري الهمداني، وشبيري الزنجاني، إلى جانب عدد من علماء الحوزة العلمية، مؤكدًا أنهم أشادوا بأداء الحكومة وقدموا ملاحظات وتوصيات قيّمة في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن القضايا المعيشية وضرورة دعم مختلف شرائح المجتمع كانت من أبرز الملفات التي ركز عليها المراجع، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر تحسين الأوضاع المعيشية أولوية رئيسية، وستواصل تعزيز البرامج الداعمة، بما في ذلك مشروع البطاقات التموينية والإجراءات الأخرى الهادفة إلى مساندة المواطنين.

وأضاف بزشكيان أن المراجع الذين التقاهم أعربوا كذلك عن ارتياحهم للتفاهمات والاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها البلاد، معتبرين أنها تصب في خدمة المصالح الوطنية.

وفي جانب آخر من كلمته، وصف الرئيس الإيراني لقاءاته مع أعضاء جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم وعدد من أساتذة وفضلاء الحوزة بأنها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والنخب الدينية والعلمية، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بآراء الخبراء وأساتذة الجامعات والحوزات العلمية، وستستفيد من مقترحاتهم في تطوير عملية صنع القرار ومعالجة القضايا الوطنية.

وتطرق بزشكيان إلى نتائج التفاهمات الأخيرة، مؤكدًا أنها أسهمت في تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة، من بينها استمرار صادرات النفط، وتخفيف جزء من القيود المالية والنقدية، وتهيئة فرص جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وأشاد في هذا السياق بجهود وزير النفط والعاملين في قطاعي النفط والغاز، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في مجالات الإنتاج والتصدير وتطوير البنية التحتية للطاقة، إلى جانب الجهود المبذولة في قطاع الكهرباء، أسهمت في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأقل قدر من التأثير رغم الضغوط والخسائر الأخيرة.

كما ثمّن الرئيس الإيراني جهود وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، وسائر المسؤولين المعنيين في دفع مسار المفاوضات ومتابعة الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في إطار حماية المصالح الوطنية، وخفض التوترات، وتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بمراسم تشييع الإمام الشهيد، قال بزشكيان إن عائلة الإمام الشهيد وجهت دعوة إلى مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات، إضافة إلى أبناء الشعب الإيراني، للمشاركة في مراسم التشييع.

وأكد أن الإمام الشهيد لم يكن شخصية وطنية تخص إيران فحسب، بل كان شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي وفي أوساط أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، مشيرًا إلى أنه كرّس حياته للدفاع عن القضايا الإسلامية، ووحدة الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين المسلمين، ومواجهة الظلم والاستكبار، وتمسك بمواقفه المبدئية بكل شجاعة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن المشاركة الشعبية الواسعة في مراسم التشييع ستبعث مجددًا برسالة وحدة وتلاحم الشعب الإيراني إلى العالم، داعيًا جميع التيارات والفئات إلى التركيز على القواسم الوطنية والإسلامية المشتركة، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأضاف: قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر أو التوجهات، لكن ما ينبغي أن يتجلى في هذه المرحلة التاريخية هو الوحدة والتكاتف والتنسيق والتلاحم الوطني.

كما أعرب بزشكيان عن تقديره لجهود النائب الأول لرئيس الجمهورية، وجميع المؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم مراسم التشييع، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه المناسبة إلى محطة خالدة في التاريخ المعاصر لإيران.

وأكد الرئيس الإيراني أن الشعب الإيراني سيواصل، بالاعتماد على وحدته الداخلية وتعزيز التقارب بين الدول الإسلامية، مسيرة العزة والاستقلال والتقدم، ولن يسمح لأي قوة بفرض الاستسلام على الشعوب الإسلامية.

وفي ختام كلمته، ثمّن بزشكيان جهود مختلف الأجهزة التنفيذية، والقوات المسلحة، ووزارات الجهاد الزراعي، والصحة، والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، والطرق والإسكان، والطاقة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والرياضة والشباب، إضافة إلى القطاع المصرفي وسائر المؤسسات الخدمية، مشيدًا بما بذلته من جهود مسؤولة خلال الظروف الصعبة الأخيرة لخدمة المواطنين.

كما أشاد بأداء الرياضيين الإيرانيين في المنافسات الدولية الأخيرة، مؤكدًا أنهم مثلوا بلادهم بروح وطنية عالية، وحققوا إنجازات مشرفة رغم التحديات والضغوط، معربًا عن تقديره لهم ولجميع المسؤولين والعاملين في القطاع الرياضي.