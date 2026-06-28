بزشكيان: كل إنجازات البلاد مدينة لتوجيهات قائد الثورة ومؤازرة الشعب

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم الرئيس بزشكيان خلال اللقاء تقريراً عن إجراءات وأداء الحكومة في مختلف المجالات التنفيذية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، واستعرض البرامج والتدابير المتخذة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وأثناء الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على البلاد، وقال: إن الحكومة، خلال هذه الفترة، سعت بالاستفادة من جميع طاقات البلاد إلى الحفاظ على استقرار واستمرارية الخدمات العامة، وتقليل آثار وتداعيات الحرب على الشعب إلى أدنى حد ممكن.

وأشار رئيس الجمهورية إلى مسار التطورات الدبلوماسية والاتفاقات المبرمة لإنهاء الحرب، معرباً عن أمله في أن يمهد استمرار هذا المسار لتحقيق انفتاحات اقتصادية ودولية مؤثرة للبلاد.

وفي الوقت نفسه، أعرب بزشكيان عن قلقه إزاء محاولات بعض التيارات داخل البلاد وخارجها للإضرار بالوحدة والتلاحم الوطني، وكذلك إعاقة مسار الاتفاقات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التضامن والتماسك الداخلي.

وقال بزشكيان، مؤكداً أن كل إنجازات البلاد مرهونة بفضل الله وتوجيهات القيادة ومؤازرة الشعب/ مضيفا: "إن رأس مال النظام هو ثقة الشعب ودعمه، وكلما تعزز هذا الرأس المال الاجتماعي، ازدادت قدرة البلاد على مواجهة التهديدات وتجاوز الصعوبات".