14 ألف صحفي ومصور وإعلامي وصانع أفلام وثائقية، هم رواة مراسم تشييع الإمام الشهيد (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إيمان عطارزاده، المتحدث باسم لجنة التشييع، أعلن أن 14 ألف صحفي ومصور وإعلامي وصانع أفلام وثائقية سجلوا اسمائهم في منظومة تسجيل الصحفيين لتغطية المراسم، وتجري حالياً الإجراءات النهائية لإصدار بطاقاتهم.

وأضاف: "كما يشارك في البرنامج أكثر من 900 صحفي أجنبي، يشملون 300 صحفي من وسائل الإعلام الخارجية، و350 صحفياً من وسائل الإعلام الأجنبية المقيمة في إيران، وحوالي 300 إعلامي ومدون أجنبي".

وأشار المتحدث باسم لجنة تشييع الامام الشهيد (رض) إلى أن هذا العدد من الصحفيين والمصورين والمصورين التلفزيونيين لتغطية حدث واحد في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو رقم حصري وفريد من نوعه لم يسبق له مثيل.