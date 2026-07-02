مسؤول عراقي: الملايين سيشاركون في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع الحشد الشعبي، أن سعد معن، المتحدث باسم اللجنة العليا لمراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في العراق، أكد أن "العراق سيستقبل جثمان هذا الشهيد الكبير يوم الثلاثاء القادم، وستُقام مراسم التشييع الشعبي يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف معن: "سيكون مسار المراسم في النجف الأشرف من جسر الكوفة نحو جسر ثورة العشرين، مروراً بساحة الصدرين. وتشير التقديرات إلى مشاركة ملايين الأشخاص في هذه المراسم".

وتابع: "بعد ذلك، ستُقام المراسم في محافظة كربلاء المقدسة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، من شارع الشهيد أبو مهدي المهندس، باتجاه تقاطع سيد جودة، وشارع المحافظة والمحكمة، وصولاً إلى مرقد الإمام الحسين (ع) وأبي الفضل العباس (ع)".

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