اللواء عبد اللهي: على أعداء إيران القوية تجنب أي خطأ في الحسابات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، أصدر رسالة بمناسبة مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وجاء فيها:

"أيها الشعب الإيراني المؤمن والثوري والأبي، إن استشهاد الفريد في عصره، قائد الأمة الإسلامية الأعظم، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (أعلى الله مقامه)، في بداية الحرب المفروضة والعدوان الإجرامي والإرهابي لأمريكا والكيان الصهيوني في 28 فبراير 2026، ورغم أنه خسارة موجعة وحزن عميق للأمة الإسلامية والأحرار في العالم، إلا أن دماءه الطاهرة ستسقي شجرة العزة والاستقلال الإيرانية المتينة وتجعلها أكثر صلابة من أي وقت مضى.

ذلك القائد الحكيم والبعيد النظر، بتوكله على الله وثقته بالقوى المؤمنة والثورية، استطاع أن يرفع القدرة الردعية للجمهورية الإسلامية إلى ذروتها. إن تطوير القوة الصاروخية والطائرات المسيرة، والتقدم العلمي الاستراتيجي، وتعزيز الأمن الوطني، وروح 'نحن نستطيع'، هي من بين الإنجازات التي خلفها إرثاً. وكانت هذه القوة بحيث أن الأعداء، على الرغم من امتلاكهم أحدث المعدات والأسلحة العسكرية والهجينة، واجهوا دائماً تكاليف باهظة في الحروب الثانية والثالثة، وذاقوا طعم الذل. ولا شك أن هذا الفكر التاريخي، في تعزيز جبهة المقاومة والصمود في وجه الهيمنة، سجل فصلاً مشرقاً في تاريخ الإسلام.

يُعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبتقديرهما لمكانة القائد المجاهد الشهيد الخامنئي العزيز (قدس سره)، عن دعوتهما لجميع فئات الشعب المنبعث، وخاصة الشباب وصانعي مستقبل البلاد، للمشاركة بحضور حماسي واستثنائي في مراسم الوداع والتشييع والدفن لذلك العزيز وأعضاء أسرته الشهداء، لإظهار مشهد خالد من الوحدة والتحالف المقدس الإيراني، وتسجيل حبهم وولائهم للولاية في التاريخ مرة أخرى، وإعلام روح ذلك الإمام العظيم بأنه ببركة دمائكم الطاهرة، أصبحت أمتنا قريبة جداً من القمة التي كنتم تقودوننا إليها.

إن أعظم وفاء لتلك الجوهرة الفريدة والقائد الشهيد المقتدر هو استمرار طريقه النير؛ حيث إن حماية إنجازات الثورة، وتعزيز القوة الدفاعية، والحفاظ على الوحدة والمصالح الوطنية، والإسراع في التقدم العلمي، وتحقيق العدالة، والتحرك نحو الحضارة الإسلامية الجديدة، هي الأولويات التي تم التأكيد عليها.

في هذه الأيام العظيمة والمفيدة، التي هي تجسيد لإرادة الإيرانيين في المطالبة بدماء القائد الشهيد، نحذر أعداء إيران القوية، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني وحلفاءهم الإقليميين والدوليين، من تجنب أي خطأ في حساباتهم، والتفكير في الردود القاسية والمندمة لأبناء الشعب الإيراني في القوات المسلحة، تجاه أي تهديد أو عدوان في أرضنا العزيزة.

أنا، إلى جانب جميع القادة والمقاتلين في القوات المسلحة، وأجدد العهد مع الإمام الكبير والإمام الشهيد للثورة وشهداء الدفاع عن الوطن الأعزاء، أعلن استعدادنا الكامل لحماية استقلال وأمن وسلامة أراضي إيران الإسلامية، وأؤكد على الطاعة المطلقة لتوجيهات خليفته الصالح، مقام ولاية الفقيه الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، آية الله الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)."

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