مشاركة ضيوف أجانب من نحو 100 دولة في مراسم وداع جثمان القائد الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال في اتصال هاتفي مع قناة "الخبر" التلفزيونية: "إن مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد تُعد حدثاً تاريخياً ومهماً جداً للشعب الإيراني ولشعوب المنطقة والمسلمين في العالم".

وأضاف بقائي، في معرض حديثه عن مشاركة عدد كبير من المسؤولين الرسميين والشخصيات والوفود الشعبية في مراسم الوداع، أن "مراسم تكريم الوداع ستبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والوفود الشعبية، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "المسؤولين رفيعي المستوى من الدول والشخصيات السياسية سيشاركون في المراسم بعد ظهر يوم الجمعة، من الساعة 13:30 إلى 14:00".

وتابع بقائي: "لدينا ضيوف من نحو 100 دولة، يشملون شخصيات سياسية، ورؤساء دول، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، وممثلين خاصين للحكومات، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والوفود الشعبية. لذا فإن مراسم الوداع والتكريم ستستمر غداً الجمعة من الثامنة صباحاً حتى المساء".

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