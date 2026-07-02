هجوم أمريكا على الطائرة المدنية الإيرانية وصمة عار على جبين مدعي حقوق الإنسان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة أصدرت بياناً بمناسبة ذكرى الهجوم الوحشي الذي شنته مدمرة حربية أمريكية على طائرة ركاب تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1988، وجاء فيه:

"إن الثاني عشر من تير (3 يوليو)، ذكرى الجريمة المروعة والوقحة التي تمثل الهجوم الوحشي للمدمرة الأمريكية على طائرة الركاب الإيرانية، تذكرنا بواحدة من أكثر الجرائم إيلاماً ولا إنسانية في التاريخ المعاصر؛ جريمة استشهد فيها 290 إنساناً بريئاً، في قمة القسوة والانتهاك الصريح لجميع مواثيق القانون الدولي.

هذه الجريمة ليست مجرد وصمة عار على جبين مدعي حقوق الإنسان الكاذبين، بل هي رمز واضح للطبيعة الاستبدادية والوحشية للنظام الإمبريالي الأمريكي تجاه الأمم المستقلة، ولن تمحى أبداً من الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية، وستبقى كوثيقة واضحة على طبيعة الوحشية والتمرد الأمريكي.

يجب على المستكبرين في العالم أن يعلموا أن الأمة الإيرانية، التي سارت بقيادة الإمام الخميني (ره) الحكيمة، ووفقاً لتعاليم سيد شهداء الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي (ره)، على طريق العزة والاستقلال والصمود، لن تسمح أبداً بضياع دماء المظلومين التي أريقت ظلماً."

"ما زلنا نذكر أن المجتمعات الغربية صمتت أمام الهجوم الوحشي على الطائرة المدنية الإيرانية واستشهاد عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال العزل، لتكون خاتماً آخر على الإجرام الأمريكي، وهذا الصمت المميت أصبح حجر الأساس ليطمئن المستكبرون والطغاة لشن عمليات عسكرية وقتل الشعوب المظلومة في جميع أنحاء العالم."

"إن مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، إذ تخلد ذكرى شهداء هذه الجريمة المروعة وتؤكد على ضرورة التصدي لأي عدوان وانتهاك لحقوق الإنسان، تدين صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم المتتالية للأنظمة الاستبدادية، وخاصة أمريكا المجرمة وإسرائيل الغاصبة القاتلة للأطفال، وتعتبر السبيل الوحيد للعزة في مواجهة الحكومات الفاسقة هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتماسك الشعب الإيراني الشريف في ظل توجيهات قائد الثورة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)."

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