وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران واستقباله من قبل مؤمني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني، وصل إلى طهران قبل قليل، وكان في استقباله وزير الداخلية الإيراني، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى الخامنئي.

وقال وزير الداخلية الباكستاني فور وصوله إلى طهران: "إيران هي وطننا الثاني، وقد جئت إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية".

وأضاف نقوي: "سيتوجه وفد آخر يضم رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى إيران للمشاركة في هذه المراسم".

من جانبه، رحب وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، بنظيره الباكستاني، وقال: "ستصل إلى إيران وفود مختلفة على مستويات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية البارزة في العالم، للمشاركة في هذه المراسم وتقديم الاحترام لمقام قائد الثورة الشهيد".

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