بالفيديو, وصول جثمان قائد الثورة الشهيد إلى مصلى الإمام الخميني (ره)

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جثمان قائد الثورة الشهيد، حضرت آية الله السيد علي الخامنئي، دخل مصلى طهران قبل قليل.

وكان أول برنامج لتوديع "سيد شهداء إيران" قد أقيم مساء يوم الخميس، بعد صلاتي المغرب والعشاء، وذلك بمراسم وداع جمع من عائلات شهداء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، وعائلات شهداء مكتب مقام القائد الأعلى، وعائلات شهداء فيلق حماية ولي الأمر، وذلك في "مقتل الإمام الشهيد".

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الوداع التي تستمر يومين مع جثمان قائد الثورة الشهيد، ابتداءً من صباح يوم السبت، بمشاركة واسعة من المعزين من جميع أنحاء البلاد، في مصلى طهران.

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