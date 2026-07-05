متحدث الجيش: أي خطأ من قبل العدو سيواجه برد حاسم من قواتنا المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد"أكرمي نيا"، في تصریح لـ "إرنا" اليوم الأحد، على هامش مراسم الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وعائلته الكريمة في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران: لقد أعلنا مراراً وتكراراً أننا نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية، ولن نضيع لحظة واحدة ولن نغفل عنها.



وأشار في حديثه إلى الحضور الجماهيري الحاشد في مراسم وداع القائد الشهيد، قائلاً: كما أكد قائدنا الشهيد، فإن هذا الشعب مبعوث بمهمة، وإن شاء الله سيمضي قدما حتى يسلم الثورة إلى صاحبها الأصلي، الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف).



كما لفت المتحدث باسم الجيش إلى الأبعاد الدولية لهذا المشهد المهيب وأضاف: نأمل أن تثمر هذه الحماسة الشعبية ودماء إمامنا الشهيد الطاهرة عن یقظة وصحوة في المجتمع الدولي، لتقف شعوب العالم بوجه الظلم والاستكبار، وتحرر العالم من براثن الاستكبار العالمي.



وأعرب عن تقديره للحضور الملحمي للجماهير في مراسم وداع القائد الشهيد، مؤكداً أن الشعب قد سطر ملحمة خالدة، ستسفر بلا شك عن يقظة المسلمین، لتقتلع جذور الاستكبار في جميع أنحاء العالم.



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