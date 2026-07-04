صلاة على جثمان الشهيد الإمام الخامنئي غداً صباحاً في مصلّى الإمام الخميني (رض) بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجهات المنظمة لمراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، أعلنت أن صلاة الجنازة على جثمانه وجثامين عدد من أفراد أسرته ستُقام عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 5 يوليو/تموز 2026، في مصلّى الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وتشمل مراسم الصلاة جثامين كل من الشهيد الدكتور مصباح الهدى باقري كني، والشهيدة السيدة بشرى الخامنئي، والشهيدة زهراء حداد عادل، والشهيدة زهراء محمدي كلبايكاني.

وكانت مراسم الوداع مع قائد الثورة الشهيد قد انطلقت عند الساعة السادسة من صباح اليوم السبت في مصلّى الإمام الخميني (رض)، وسط حضور جماهيري واسع من المعزّين الذين توافدوا للمشاركة في مراسم التأبين وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة طهران يوم الاثنين 6 يوليو/تموز مراسم التشييع الرسمية، قبل أن يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز إلى مدينة قم لإقامة مراسم التشييع والصلاة عليه.

كما ستتواصل مراسم التشييع يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز في مدينة النجف الأشرف، حيث سيُطاف بالجثمان في مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قبل نقله إلى كربلاء المقدسة لإقامة مراسم الزيارة والتشييع عند مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (ع).

ومن المقرر أن يُوارى الجثمان الثرى يوم الخميس 9 يوليو/تموز في حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة، في ختام مراسم التشييع والوداع.

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