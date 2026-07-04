قاليباف: ممتنون لدعم الشعب الباكستاني في الأوقات العصيبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مراسم وداع قائد الثورة الشهيد ودفن جثامينه، التقى يوسف رضا جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، بمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وتحدث معه.

وفي هذا اللقاء، أعرب قاليباف عن تقديره لحضور الوفد البرلماني الباكستاني، وشكر شعب باكستان على دعمه خلال "حرب رمضان"، قائلاً: نحن ممتنون لشعب باكستان ومسؤوليها؛ فشعب باكستان هو الصديق في السراء والضراء.

أعرب يوسف رضا جيلاني، في معرض تقديمه التعازي للشعب والمسؤولين الإيرانيين بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية الراحل، مشيرًا إلى تاريخ زياراته العديدة إلى طهران، قائلاً: "عندما كنت رئيسًا لمجلس الأمة، سافرت إلى طهران لتقديم العزاء في جثمان الإمام (رحمه الله)؛ وبعد ذلك، سافرت إلى إيران مرات عديدة خلال فترة رئاستي للوزراء ومهامي الأخرى".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: "معظم هذه الزيارات كانت خلال فترة قيادة آية الله الخامنئي لإيران، وشهدت خلالها العديد من التغييرات التي طرأت على إيران، وخطواتها الفعّالة نحو الأمام".

وفي معرض حديثه عن إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالي الكفاح والدبلوماسية، قال جيلاني: "أرى رؤية واضحة لإيران، ومع تقدم إيران، سيتحقق السلام والاستقرار في المنطقة".

أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في نهاية المطاف على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني وقال: هناك العديد من الفرص للتعاون بين مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ومجلس الشيوخ الباكستاني، وأعتقد أن تطوير العلاقات الشعبية على مختلف المستويات، فضلاً عن التفاعلات بين مسؤولي البلدين، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانفتاح في العلاقات الثنائية.

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